العراق يخطط لإلغاء اسطوانات الغاز ومد انابيب بدلا منها

أكد وزير النفط جبار اللعيبي يوم السبت حرص الوزارة على سعي وزارته لاتباع اليات حديثة في إيصال الغاز السائل عبر شبكات الانابيب بدلاً من أسطوانات الغاز السائل .

وقال اللعيبي خلال زيارته لشركة تعبئة الغاز في التاجي انه اوعز الى إدارة الشركة في الإسراع بوضع الخطط اللازمة لتطبيق هذه التجربة على عدد من الأحياء السكنية في بغداد والمحافظات ، ومن ثم تعميم ذلك على جميع المدن .

وأضاف ان تزويد المواطنين بالغاز السائل عبر شبكات الانابيب للبناء الأفقي ، وعدم اختصارها على المجمعات السكنية العمودي والمراكز الصناعية والتجارية ، فإنها تسهم في توفير الكثير من الأموال دعماً للاقتصاد الوطني ، فضلاًعن التخفيف من معاناة المواطنين .

وتابع اللعيبي ان الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين لإستخدام وقود الغازالسائل للمركبات وتعميم هذه التجربة على مساحة العراق ، نظراً للمردودات الاقتصادية والبيئية.

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد يونس ان الوزارة تعمل على أَبْرَام عدد من عقود التعاون والمشاركة والاستثمار مع عدد من الشركات العالمية ، بهدف تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير صناعة الغاز السائل.

فيما أشاد مدير عام الشركة علي الموسوي بدعم ورعاية السيد الوزير للشركة وللعاملين ، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشهد أفتتاح العديد من المشاريع الخدمية التي تهدف الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ورافق الوزير في جولته التفقدية لشركة تعبئة الغاز كلا من وكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والغاز ومدراء الدوائر الفنية والدراسات والتخطيط ، ومدير المكتب الاعلامي والمتحدث بإسم الوزارة .