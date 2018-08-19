العشائر العربية تكشف بالاسماء مواقع لانتشار داعش وتتوجه لامريكا

حذرت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها من عودة وشيكة لارهابيي تنظيم “داعش” بعد سيطرتها على مناطق واسعة بين ومحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا أن تنظيم داعش مازال لديه ما يراوح بين 20 و30 ألف مقاتل في سورية والعراق، على الرغم من التقدم العسكري الذي تحقق ضد التنظيم.

وجاء في بيان للمتحدث باسم العشائرالعربية في المناطق المتنازع الشيخ مزاحم الحويت عليها، ان العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها تحذر من عودة “داعش” مرة اخرى بعد انتشارها في مناطق وسيطرتها على مناطق في الجزيرة الوقعة بين محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وبعد ظهور اكثر من 100 سيارة تابعة لهم في مناطق في داخل الجزيرة وخاص في الطريفاوي ومنطقة المنايف وقرب من قضاء الحضر وناحية تلعبطة ومناطق آخرى.

كما حذرت العشائر مما اسمته “كارثة” اخرى مثلما حصلت في عام 2014، مطالبة باعادة انتشار البيشمركة في جميع المناطق للحفاظ على أمن المناطق وسلامة أهاليها.

واضاف البيان ان العشائر العربية ترى ان جميع القوات الامنية غير جادة بعملها وانها سوف تطالب الحكومة الامريكية بالتدخل بعد تخوف من هجمات لتنظيم “داعش” مرة اخرى بعد سيطرتهم على مناطق في الجزيرة.

ونوه البيان الى وجود أناس يقوممون بمساعدتهم (ارهابيي داعش) ونقل كل مايستطيعون من تجهيز، مشددا على وجوب محاربتهم واعادة انتشار قوات البيشمركة الى جميع المناطق.

يذكر انه بعد احداث 16 من تشرين الماضي وانسحاب قوات البيشمركة تخضع جميع المناطق المتنازع عليها لسيطرة القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي، بيد انها تشهد هجمات لتنظيم “داعش” الارهابي تسببت باعاقة عودة النازحين الى مناطقهم وتثير مخاوف لدى السكان فيها.

واحتل “داعش” أجزاء كبيرة من العراق وسورية في 2014، واستولى على ثاني أكبر مدينة في الموصل، قبل أن تصبح معقل التنظيم في البلاد.

وأعلن العراق النصر على “داعش”، في ديسمبر الماضي، بعد استعادة جميع الأراضي التي استولى عليها المتطرفون في عامَي 2014 و2015 بمساعدة تحالف بقيادة الولايات المتحدة والبيشمركة.