العلاق: مرشحان رسميان فقط لرئاسة الوزراء

قال القيادي في حزب الدعوة، علي العلاق، السبت، إن هناك مرشحين إثنين رسميين فقط لتولي منصب رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن حوارات ولقاءات بناءة تجري بين الكتل الشيعية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لإعلان الحكومة المقبلة.

جاء ذلك اثناء محاضرة ألقاها عبر الصوت في مركز حوار الرافدين بالنجف الليلة 18 آب 2018، مضيفا أن هناك مرشحين رسميين إثنين لتولي منصب رئاسة الوزراء وهما كل من هادي العامري زعيم تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر.

وفي رد على أسئلة بعض الصحفيين، رجح العلاق، أن تشهد الايام المقبلة اجتماعا خماسيا للكتل الشيعية وهي كل من ائتلاف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف “الفتح” بزعامة الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وائتلاف “الحكمة” برئاسة عمار الحكيم.

واشار العلاق، إلى وجود رغبة قوية لإشراك جميع القوى الشيعية “الرئيسية” بالكتلة الأكبر في المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة، مستبعدا ذهاب ائتلاف النصر إلى المعارضة، فيما أكد في الوقت ذاته وجود رغبة قوية لدى “النصر” بالمشاركة في الحكومة المقبلة بشكل كبير وفعال.

وحول التحالفات السياسية، نفى العلاق وجود رغبة لدى القوى الكوردستانية بالانضواء تحت لواء الكتلة الأكبر، مؤكدا ان لدى القوى الكوردية شروطا محددة للدخول في العملية السياسية المقبلة.

وفي ذات الامر، أكد العلاق أنه لاخيار ثالث أمام القوى الكوردية المعترضة على نتائج الانتخابات سوى القبول بالأمر الواقع أو الذهاب إلى المعارضة.

وفي سياق آخر، نفى العلاق الاتهامات التي تتحدث عن حصر المناصب الرفيعة في الدولة “لآل العلاق”، مؤكدا ان توزيع المناصب في الدولة يتم بحسب الكفاءة”.

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