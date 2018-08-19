العلاق يعلق على احتمال اعتراض المرجعية على ترشيح العبادي

أعرب القيادي في حزب الدعوة، علي العلاق، الاحد، عن اعتقاده بأن لاتدعم المرجعية الدينية العليا مرشحا بعينه، مضيفا أنه لا يوجد تبني لمرشح بعينه وأن الأمر متروك للكتل السياسية.

جاء ذلك اثناء محاضرة ألقاها عبر الصوت في مركز حوار الرافدين بالنجف ليلة أمس 18 آب 2018، موضحا أن “موقف المرجعية ليس له علاقة بالمسار الإيراني والأميركي بل يرتبط بمصالح الشعب العراقي العليا”.

وبشأن سؤال وجه إليه حول موقف المرجعية من ترشح العبادي لولاي ثانية، قال العلاق إن “المرجعية تتابع مواصفات المرشح المعلن واذا سكتت فمعنى أنها لا تتدخل واذا اعترضت بصراحة نحن أول من يسعى للتغيير”.

وأكد ان العبادي غير متكالب وغير متشبث بموقع رئاسة الوزراء بل يرغب البقاء في منصبه باعتبار يخدم، ونحن في النصر نطلب منه الحاحاً أن يرشح نفسه وحتى الآن لايوجد مرشح يمكن أن يطالب بإلغاء العبادي.

وخلص العلاق إلى القول: لقد وجدنا أن جميع مكونات النصر مصرون على وحدة وتماسك النصر وطبيعي أن يكون لديهم رأي ببوصلة التحالفات.