الفياض ينفي تصريحه بشأن ائتلاف العبادي ويؤكد التزامه “الحيادية

نفى زعيم حركة عطاء فالح الفياض، اليوم الاحد، ما نشر عنه من تصريحات بشأن عدم التزامه وعدد من القيادات في ائتلاف النصر بدخول الائتلاف في تحالف “محدود” مع بعض الكتل السياسية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان نسخة منه، أن “مستشار الامن الوطني فالح الفياض ينفي ما نشر عنه من تصريحات تتعلق بالتحالفات السياسية”، مؤكداً “التزامه الكامل بعدم الدخول في كتل حزبية او سياسية كونها تخالف قوانين المؤسسات الامنية التي يشغلها في الامن الوطني والحشد الشعبي”.

وأضاف البيان، أن “الفياض أكد التزامه بحيادية الاجهزة الأمنية، وان ما نشر عنه من نقده لتحالفات سياسية او موقفه ضد ائتلاف النصر غير صحيح”.

وأعلن زعيم حركة عطاء، فالح الفياض، وعدد من القيادات في ائتلاف النصر، في وقت سابق من اليوم الأحد (19 آب 2018) عدم التزامهم بدخول “النصر” في تحالف اسماه بـ الـ “محدود” مع “بعض الكتل”.

وذكر بيان مشترك للفياض وبعض القيادات في الائتلاف، إنه “من منطق الحرص على وحدة ائتلاف النصر ومساره الوطني، نؤكد على ضرورة أن تكون القرارات المتخذة فيه ضمن السياقات الصحيحة”.

وأضاف: “ايمانا منا بضرورة أن تكون الكتلة الوطنية الداعمة للحكومة ممثلة لكل القوى السياسية الوطنية الراغبة بدون أي استثناء، وتأكيدا على حرصنا لأوسع تمثيل للكتل المعينة باختيار المرشح لرئاسة الوزراء مع عدم استبعاد أي طرف معني بذلك”.

وأردف البيان: “نعلن عدم التزامنا بما يتردد من دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية المحترمة والذي يتناقض مع ما أكدناه سابقا”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاحد، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد تدقيقها جميع الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.