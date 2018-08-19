الفياض يوجه ضربة للعبادي قبيل اعلان الكتلة الاكبر

اعلن القيادي في تحالف النصر فالح الفياض انه وقيادات من التحالف الذي يقوده حيدر العبادي غير ملتزمين بالدخول ضمن اطار تحالف وصفه بالمحدود لتشكيل الحكومة عبر الكتلة الاكبر.

وكشفت تسريبات ان العبادي في الطريق لاعلان الكتلة الاكبر رفقة تحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية مع كتل كوردية.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وكشفت التسريبات ايضا انه من جهة اخرى يعمل ائتلاف الفتح ودولة القانون وقوى سنية وكوردية لتشكيل الكتلة الاكبر مع تردد انضمام نحو 30 نائبا من تحالف النصر يقودهم فالح الفياض الى التكتل الذي يعمل عليه نوري المالكي.