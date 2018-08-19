Posted on by

الفياض يوجه ضربة للعبادي قبيل اعلان الكتلة الاكبر

اعلن القيادي في تحالف النصر فالح الفياض انه وقيادات من التحالف الذي يقوده حيدر العبادي غير ملتزمين بالدخول ضمن اطار تحالف وصفه بالمحدود لتشكيل الحكومة عبر الكتلة الاكبر.
وكشفت تسريبات ان العبادي في الطريق لاعلان الكتلة الاكبر رفقة تحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية مع كتل كوردية.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وكشفت التسريبات ايضا انه من جهة اخرى يعمل ائتلاف الفتح ودولة القانون وقوى سنية وكوردية لتشكيل الكتلة الاكبر مع تردد انضمام نحو 30 نائبا من تحالف النصر يقودهم فالح الفياض الى التكتل الذي يعمل عليه نوري المالكي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close