القاء القبض على خمسة مطلوبين في بغداد بتهم مختلفة

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، القاء القبض على خمسة مطلوبين في العاصمة بغداد، متهمين بتهم مختلفة.

وقال المركز في بيان ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين بتهم مختلفة في مناطق متعددة من بغداد، حيث تم القاء القبض على متهم بالخطف في منطقة المنصور ومتهم اخر ضمن منطقة هور رجب بتهمة النصب والاحتيال ومتهم ثالث في منطقة حي الزهور بتهمة التهديد”.

واضاف البيان انه “تم القاء القبض على متهم رابع بتهمة الإرهاب ضمن منطقة السعدون وبالتنسيق مع مفرزة من الامن الوطني بالإضافة الى القبض على متهم ضمن منطقة المدائن/ حي الشهداء، ضبط بحوزته (100) حبة مخدرة”.