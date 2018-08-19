القبض على “داعشي” اقر بقتل وسبي الايزيديين وعلى متاجرتين بالاعضاء البشرية في بغداد

أعلنت السلطات الأمنية العراقية يوم السبت عن القاء القبض على عنصر من تنظيم داعش اعترف خلال التحقيق معه بقتل وسبي الايزيديين من النساء والرجال بعد اجتياح التنظيم المتشدد لمدينة سنجار غرب الموصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان اليوم، انه وفقا لمعلومات دقيقة مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام شرطة نينوى القت القبض على داعشي مطلوب على وفق المادة 4 إرهاب ولديه استمارة الانتماء لداعش منذ العام 2014 .

وأوضح ان المقبوض عليه اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في القتال ضد قواتنا الأمنية حيث كان يعمل خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل على سلاح هاون عيار 120 ملم، فضلا عن اشتراكه مع عناصر داعش باقتحام قضاء سنجار وقتل أبناء الأخوة الأيزيدين وسبي نسائهم.

وتابع اللواء معن بالقول انه تم القبض عليه خلال عملية أمنية استباقية في قرية العلو التابعة لقضاء تلعفر غربي مدينة الموصل.

الى ذلك وفي بيان ثان قال المتحدث باسم الوزارة ان استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت خلال عملية أمنية ناجحة من القبض على اثنتين من النساء يمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية شرقي العاصمة بغداد.

وأشار الى ان هذه العملية جاءت بعد متابعة ونصب كمين محكم لهما بالجرم المشهود.