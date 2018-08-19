Posted on by

المحكمة الاتحادية تحسم قضية المصادقة على نتائج الانتخابات

أفاد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، اليوم الاحد، بأن المحكمة حسمت قضية المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال الساموك في بيان “عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم (19/ 8/ 2018) بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي”.

واضاف “دققت المحكمة الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم (19/ 8/ 2018)، قرارها بالمصادقة على الاسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close