المحكمة الاتحادية تحسم قضية المصادقة على نتائج الانتخابات

أفاد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، اليوم الاحد، بأن المحكمة حسمت قضية المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال الساموك في بيان “عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم (19/ 8/ 2018) بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي”.

واضاف “دققت المحكمة الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم (19/ 8/ 2018)، قرارها بالمصادقة على الاسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء”.