الهجرة تعلن عودة مئات النازحين من دولة مجاورة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن إعادة وجبة جديدة من اللاجئين العراقيين الذين فروا إلى الجانب السوري بسبب دخول تنظيمات داعش الارهابية عام ٢٠١٤ إلى مناطق سكناهم غرب الموصل.

وأوضح معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان أن فرق الوزارة أعادت 347 نازحا عراقيا، وبواقع 74 عائلة في مخيم الهول داخل سوريا.

وأكد أن “اللاجئين أعيدوا بواسطة حافلات خصصتها الوزارة عن طريق منفذ الفاو التابع الى ناحية سنوني بقضاء سنجار، وتم نقل اللاجئين إلى مخيم الجدعة الخامس الواقع جنوب الموصل”.

واشار جهاكير الى ان دفعات أخرى من النازحين العراقيين من مخيم الهول ستصل تباعاً وفقاً لخطة وضعتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجانب السوري بعد عيد الاضحى.