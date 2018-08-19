ايهما قتل من العراقيين اكثر (العامري مع ايران..ام الخنجر مع داعش)..الطيور على اشكالها تقع

بسم الله الرحمن الرحيم

كثر الامتعاض من الشيعة لتحالف العامري مع خميس الخنجر.. بالمقابل ايضا كثر الامتعاض من السنة لتحالف الخنجر مع العامري.. ليطرح سؤال لماذا ؟؟

فهذا يقول ان (الخنجر دعم احداث الموصل.. واطلق على احداث الموصل.. ثوار وانتفاضة سنية).. في وقت (الخنجر لم ينزل ويقاتل مع داعش.. وهو مجرد صرح تصريحات.. اعتبرها القضاء العراقي غير داعمة للارهاب، واكد ذلك خبراء قانونيين شيعة كطارق حرب وطارق المعموري.. ولم يبدي اصلا تأييد لداعش.. بل همش منها واعتبرها اقلية.. واعتبر احداث الموصل ثورة شعبية.. اكدها نوري المالكي نفسه بان الموصل لم يسقطها 300 داعشي مخربط.. بل اهلها البالغ عددهم بالملايين).. وسنضع الروابط التي تؤكد ذلك باخر الموضوع..

وبعد مرور فترة من احداث الموصل وهيمنت داعش .. هاجم خميس الخنجر (تنظيم داعش)..

اي ما حصل لدى اهل السنة (كانوا يتأملون انها ثورة سنية عربية.. ولكن فوجئوا بهيمنة داعش) مثل الثورة الايرانية عام 1979 (هي ثورة شعبية.. وفيها توجهات سياسية مختلفة.. ولكن هيمن عليها الخميني وبطش بمعارضيه).. ولا ننسى (الاعتصامات) بالانبار وغيرها من المثلث السني العربي، قادها شيوخ العشائر.. ودعمها خميس الخنجر ماليا.. وكانوا يطالبون بمطالب محددة رفضها نوري المالكي والاحزاب المحسوبة شيعيا.. كما رفضوا من قبلها الفدرالية.. ليجد السنة انفسهم (بلا اي بديل).. وسياسييهم بين من همش واخر اتهم بالارهاب.. فانعزلوا عن الشارع السني .. فحصلت احداث الموصل.. وتمكن من رقابهم داعش.. بفضل فشل سياسيي شيعة الكراسي ببغداد بمواجهة الفساد وتوفير الخدمات وتحسين الوضع الامني..

بالمقابل العامري (قاتل لجانب ايران وحرسها الثوري.. بقتل عشرات الاف من جنود العراق بحرب الثمانينات).. الذين كان يسوقهم صدام قسرا للجبهات ويضع وراءهم فرق الاعدامات.. (والغريب ان القضاء العراقي لم يعتقل العامري لخيانته بوقوفه لجانب دولة اجنبية وقتل جنود العراق لصالحها.. فالمعارضة شيء والتامر والتحالف مع دولة اجنبية ضد العراق وجنوده شيء اخر)..

المحصلة تناسوا بان الطيور على اشكالها تقع.. فكلاهما ليس في قاموسهما (ان قتل العراقيين حرام).. بل (مبرر وحلال مبرور) ومأجور.. ولحد اليوم لم يندم لا خميس الخنجر على موقفه من احداث الموصل عام 2014.. ولا العامري ابدى ولو قليل من الندم على قتله عشرات الاف من جنود العراق وابناء الرافدين مع منظمة بدر والحرس الثوري الايراني والجيش الايراني خلال الثمانينات..

مع اخذنا بنظر الاعتبار.. (خميس الخنجر لم ينزل للجبهات ويقتل العراقيين وجنودهم).. عكس (هادي العامري نزل للجبهات وقتل من العراقيين واوغل بدماءهم مع رفيق دربه قاضي بور (البرلماني الايراني الحالي).. الذي يفتخر بانه قتل (700) عراقيا صبرا وبوحشية وبدم بارد.. وهلل له الحضور من الايرانيين عندما ذكر ذلك..

ومن يقول ان خميس الخنجر دعم داعش.. نسال (لماذا لحد اليوم لا يوجد اي دعوى على خميس الخنجر منذ احداث الموصل و لحد اليوم.. كما يؤكد خبراء قانونيين ومنهم طارق حرب.. الذي اكد بعدم و جود اي دعوة قضائية على خميس الخنجر ولو كانت موجودة لمنع من السفر).. وليس عليه اي مذكرة اعتقال او حكم غيابي.. وتسائل الخبير القانوني طارق المعموري.. (ما هي الادلة القانونية التي تدين خميس الخنجر.. وما موجود مجرد زوبعة اعلامية)..

ونرد على من يدعي بان:

(مظاهرات وسط وجنوب.. هي ثورة الشيعة ضد حاكم شيعي) حتى يصور للناس بان (الشيعة ليسوا اهلا للحكم)..

نجيبهم هنا: هل ما حصل في مصر قبل سنوات من مظاهرات مصرية سنية.. تحولت لما سميت ثورة.. (اسقطت حاكم سني حسني امبارك).. (وبعدها مظاهرات مصرية سنية ضد حاكم سني مرسي الاخواني الاسلامي).. (هل تعني انها ثورة سنية ضد حاكم سني.. والسنة ليسوا اهلا للحكم في مصر)؟؟ مجرد سؤال.. ثم هل حكم الشيعة العرب بوسط وجنوب انفسهم؟؟ الجواب كلا.. بل من حكم هم (الموالين لايران.. ويمثلون ايران.. بالضد من مصالح الشيعة العرب بمنطقة العراق) والتاريخ شاهد على ذلك.. فلا خدمات ولا امن وفاسد مهول.. يضرب مناطق الشيعة العرب جعلهم باسوء حالات العيش والضياع.. بالمقابل تزداد ايران قوة كلما ضعف الشيعة العرب بمنطقة العراق..

من ما سبق ننبه:

(ليس دفاع عن خميس الخنجر كما قد يتخيل من يطلع عليه.. بل كشف زيف الاعلام المحسوب شيعيا الموالي لايران، الذي هاجم الخنجر وهو نفسه يهلل اليوم لتحالفه مع الخنجر وقائمة دولة القانون)..

ونستغرب.. من خميس الخنجر:

فعندما سؤل هل بايعت البغدادي.. فكان جوابه.. (لو بايعني البغدادي او المالكي) لرفضت؟؟ واليوم انت حليف للمالكي.. و غدا لا نعلم هل سيبايعك المالكي رئيسا للجمهورية او رئيس للبرلمان او اي منصب اخر؟؟

رابط خميس الخنجر بهذا الشان:

روابط ذات علاقة:

· رابط .. لتصريح خميس الخنجر.. المضحك ان ناشره يدعي بان الخنجر يدعم داعش فيه.. في وقت الخنجر لم يصرح بذلك اصلا.. (وهذا ليس دفاعا عن الخنجر).. ولكن لكشف زيف الاعلام المحسوب شيعيا الموالي لايران .. وهذا الاعلام خنجر مسموم بخصر الشيعة.. (فنفس هذا الاعلام الذي كان يهاجم الخنجر.. اليوم هو نفسه يدعم تحالف الخنجر مع هادي العامري والمالكي)..

· رابط لنوري المالكي بالصوت والصورة يؤكد بان من اسقطت الموصل ليس داعش بل اهل الموصل.. وهذا يؤكد ما صرح به خميس الخنجر اصلا.. فلماذا لا يحاكم المالكي بتهمة الارهاب؟

تعليقات على رابط المالكي:

1. المالكي يقول حذرت من مؤامرة.. السؤال (انت رئيس وزراء) فهل انت خارج السلطة حتى تحذر السلطة؟؟

2. ثم عن اي مؤامرة يتحدث عنها المالكي؟؟ والمؤامرة الحقيقية هي عدم تصدي المالكي للفساد وسوء الخدمات والوضع الامني المزري.. وعدم نهوضه للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.. لاستيعاب ملايين العاطلين عن العمل.. فترك الشباب عرضة للوقوف بالمخدرات والمليشيات والجماعات المسلحة..

· هل خميس الخنجر مع الارهاب ام ضده؟

· اعترافات البرلماني الايراني قاضي بور بقتل 700 جندي عراقي بدم بارد

· هادي العامري يقاتل لجانب الجيش الايراني بقتل جنود العراق

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم