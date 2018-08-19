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بارزاني يحدد من واشنطن أولويات دعم الكورد وشروط تشكيل الحكومة

عقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون روود‎ في واشنطن.

وبحث الجانبان التنسيق والتعاون المشترك بين القوات الأمنية في كوردستان والبيشمركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث بارزاني بشكل مفصل عن طرق تقوية وتنظيم قوات البيشمركة من قبل امريكا والتحالف الدولي.

وفي جانب آخر من الاجتماع تطرق إلى الحوارات لتشكيل الحكومة العراقية، موضحا ان القيادة في كوردستان لا تدعم اي قائمة او شخصية ولا ترفض اي جهة او طرف بما يخص هذا الأمر.

واستدرك بارزاني ان هدف القيادة الكوردستانية هو تطبيق الدستور وتشكيل حكومة على اساس التوافق والتوازن والشراكة وان تلبي مطالب الشعب العراقي.

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