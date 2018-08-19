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بغداد تستبق العيد بفتح 20 ساحة وترهن القطوعات بجهة أمنية

اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن اعادة افتتاح عشرين ساحة عامة بمناسبة عيد الأضحى ضمن مشروع “الق بغداد”.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة ان “اليوم سيشهد افتتاح 10 ساحات بالنسبة للحدائق الاخرى في طريقها للاكتمال قبل ايام العيد”.

واضاف ان “مشروع الق بغداد ينفذ من عدة اطراف في القطاع العام والخاص بينهم الموسيقار نصير شمة”.

وتابع عبد الزهرة ان “الأمانة أكملت استعداداتها لايام عيد الأضحى في جميع الساحات الاخرى والمناطق الترفيهية”، مؤكدا “لن يكون هناك قطع للطرق وستكون سالكة بحسب ما علمنا من عمليات بغداد لكن قد يتم ذلك في حال تطلب الامر”.

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