بولتون في إسرائيل لبحث وجود إيران بسوريا

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل اليوم الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ توليه منصبه في مارس الماضي، لبحث جملة من القضايا على رأسها سوريا وغزة.

ومن المتوقع، بحسب مصادر إسرائيلية، أن يلتقي بولتون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح غد الاثنين، وغيره من المسؤولين منهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لبحث قضايا مهمة ورئيسة في مقدمتها الوجود الإيراني في سوريا، وغزة.

وكتب بولتون على “تويتر”: “أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي”.

وتأتي زيارة بولتون إلى إسرائيل في إطار جولة تشمل أوكرانيا وسويسرا، حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيقولاي باتروشيف في جنيف.