تحالف الصدر يعلن تشكيل “الكتلة الأكبر”.. المالكي والخنجر خارجها

أعلن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، تشكيل تحالف الكتلة الأكبر، والتي بدورها ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري، في تصريح خاص ، إن “تحالف سائرون والحكمة والوطنية استطاع تشكيل الكتلة الأكبر، بعد ضم ائتلاف النصر اليه، كما تم انضمام اتحاد القوى العراقية، والذي يضم القوى السنية، دون تحالف القرار، بزعامة النجيفي والخنجر”.

وأضاف الشمري، أن “الكتلة الأكبر تضم الى الان أكثر من (160) نائبا، وهذا العدد سيزيد بعد التحاق قوى كردية بالتحالف”، مشيراً الى أن “هناك حوارات جيدة مع القوى الكردية، ويمكن ان نقول ان حركة الجيل الجديد ستكون ضمن الكتلة الأكبر، بالإضافة الى قوى كردية اخرى”.

وبحسب مصادر مطلعة، فأن من المقرر أن تشهد العاصمة بغداد، مساء اليوم، عقد اجتماع مهم يضم كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وقادة ائتلاف الوطنية سليم الجبوري وصالح المطلك، بالإضافة الى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وشخصيات سياسية اخرى.

وتسعى القوائم التي تصدرت الانتخابات التشريعية الى جذب بقية الاطراف في مسعى لتشكيل الكتلة الاكبر تمهيدا لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، سيما بعد اعلان المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الاحد، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد تدقيقها جميع الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.