تحديد موعد نهائي لافتتاح طريق أربيل كركوك

اعلن قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء معن السعدي، اليوم السبت، ان الطريق الرئيس بين كركوك واربيل سيتم افتتاحه خلال ٤٨ ساعة.

وقال السعدي ان “افتتاح الطريق بات مرهون فقط باكتمال بناء الجسر الحديدي والأخير تم إنجاز قرابة ٨٥ ٪ منه”.

وتابع السعدي ان “كل الموافقات الرسمية موجودة والموافقة حاصلة بالفعل من رئاسة الوزراء لإعادة الافتتاح”، مؤكدا انه “في ايام عيد الأضحى سيكون الطريق متاحاً للجميع”.

وكان مصدر مطلع أفاد يوم أمس الجمعة بأن جميع مراحل إعادة بناء الجسر الحديدي لجسر “التون كوبري” الربط للطريق الرئيس بين أربيل وكركوك قد انتهت.

وأوضح المصدر انه سيتم نصب سيطرة مشتركة من قوات البيشمركة، والشرطة الاتحادية، والمحلية بكركوك قرب ناحية “آلتون كوبري” إضافة الى منفذ كمركي.