تعزية رحيل المناضلة ليلى الفياض،

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا Iraqi Communist Party– NL

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تعزية

ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا خبر رحيل المناضلة ليلى الفياض، صديقة حزبنا الشيوعي العراقي بعد مرض عضال، برحيلها نكون قد ودعنا واحدة من النساء اللواتي كرسن جل حياتهن في خدمة قضايا الشعب والحزب.

نشارك الرفيق اياد الفياض ) أبو ليلى( الأخ الأكبر للفقيدة والعائلة الأعزاء مصابكم ونتقدم لكم بالتعازي الصادقة متمنين للجميع الصبر وللفقيدة الغالية الذكرى العطرة على الدوام ولروحها السلام.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا