تفاصيل مابحثه الحكيم مع ماكغورك

دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، مبعوث الرئيس الامريكي للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب بيرت ماكغورك، الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للعراق وعلاقته بدول الجوار والاقليم وخصوصا العلاقة مع الجمهورية الاسلامية في ايران.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الحكيم اليوم 18 آب 2018، مؤكدا حاجة العراق الماسة لحكومة قوية وخدومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي وفق الشروط التي وضعتها المرجعية الدينية العليا.

وأضف البيان ان “الحكيم شدد على اهمية انهاء السجالات السياسية وإبعاد الحكومة عن المناكفات السياسية وتغليب المصلحة العامة، مشيرا الى ان فرص مشروع الاغلبية الوطنية باتت وشيكة واوضح من ذي قبل خصوصا ونحن نقترب من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.

ودعا الى “الحوار البناء لانهاء حالة الصراعات التي تعيشها المنطقة لتتمكن شعوبها من العيش بسلام والتوجه للنهوض بواقعها التنموي”، مشيرا الى” رفضه المتكرر لسياسية تجويع الشعوب”.

وشدد على” ضرورة الاخذ بعين الإعتبار الظروف الخاصة للعراق وعلاقته بدول الجوار والاقليم وخصوصا العلاقة مع الجمهورية الاسلامية في ايران”.