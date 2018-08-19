تيار الحكيم يؤكد قرب حسم الكتلة الاكبر مع تحالفي الصدر والعبادي

أكد تيار الحكمة الوطني، الذي يترأسه عمار الحكيم، الاحد (19 آب 2018)، قرب حسم الكتلة الاكبر مع تحالفي سائرون والنصر.

وقال عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبورغيف في بيان إن “الامور تسير بشكل إيجابي ، منطقي وهادئ ، باتجاه اكتمال محور (الحكمة / سائرون / النصر / الوطنية / القوى)، وبتنسيقٍ عالٍ مع المحور الكردي، بعيداً عن التهويل والتضليل”.

وأضاف، أن “الابواب تبقى مفتوحة أمام جميع الكتل والإئتلافات الكريمة على اساس التفاهم والبرنامج الخدمي والمصارحة ، والمصلحة الوطنية”.

وكان مصدر سياسي قد كشف، السبت 18 آب 2018، أن ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح برئاسة هادي العامري، بصدد الإعلان عن جبهة معارضة نيابية، وليس الكتلة الأكبر وفق ما تسرب من معلومات.

وقال المصدر في حديث إن “كتلة الفتح، ودولة القانون، التي ستعلن الاحد (19 آب 2018)، وفق التسريبات التي انتشرت مؤخراً، ستكون كتلة معارضة”.

وأضاف، أنه “تم الاتفاق بين سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والنصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتيار الحكمة لعمار الحكيم، والوطنية لأياد علاوي، واتحاد القوى السنية، على تشكيل الكتلة الأكبر”.

وأشار إلى أن من بين القوائم التي ستكون ضمن الكتلة الأكبر، “بيارق الخير، والجيل الجديد”، لافتاً إلى أن “مجموع مقاعد الكتلة ستكون 134 مقعداً”.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت، السبت (18 آب 2018)، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يعتزم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، يوم الاحد (19 آب 2018).

وبين، أن “اتفاقاً حصل قبل قليل وتمّ التوقيع لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح بالإضافة الى نواب من قوى سياسية تمثل المكونات الأخرى”.