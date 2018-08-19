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حزب العدالة والتنمية يطلب رسميا من الديمقراطي الكوردستاني اعادة فتح مكتبه في تركيا

طلبت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم السبت رسميا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني إعادة فتح مكتب في تركيا.

أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني خلال مؤتمر عقده اليوم في انقرة على هامش حضوره مع وفد من حزبه المؤتمر الأول لحزب العدالة والتنمية عقب النظام الجديد في تركيا.

وقال ميراني خلال المؤتمر ان “حزب العدالة والتنمية لم يوجه دعوة للأحزاب في إقليم كوردستان سوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأضاف ان “حزب العدالة والتنمية طلب منا بإعادة فتح مكتب الحزب الديمقراطي في تركيا”.

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