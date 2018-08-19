رئاسة الجمهورية تنعى الفنانة الموسيقية سحر طه

نعت رئاسة الجمهورية اليوم السبت 18/8/2018، الباحثة والفنانة الموسيقية العراقية سحر طه التي وافاها الأجل بعد مرض عضال.

واذ اعتبر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان رحيل الفنانة سحر طه يمثل خسارة كبيرة للاسرة الفنية العراقية والعربية، نوه بجهودها المتميزة في التأليف الموسيقي والاداء الغنائي لا سيما مساهمتها في الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي العراقي كالمقام والاغاني البغدادية وتقديمها العديد من البرامج التلفزيونية الموسيقية والمشاركة في مهرجانات غنائية في العالم العربي ودول أوروبية، مقدماً أحر التعازي والمواساة لعائلتها وزملائها وجمهورها بهذا المصاب المؤلم، متمنيا لذويها ومحبي فنها الصبر والسلوان.