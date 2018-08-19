رائد فهمي يستقبل نخبة من نجوم الرياضة وروادها

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس، نخبة من نجوم الرياضة وروادها، للتداول في شأن الواقع الرياضي العراقي وإمكانيات النهوض به.

وأكد الرفيق فهمي خلال اللقاء، دعم الحزب الشيوعي العراقي للرياضة واهدافها السامية، لأنها تمثل الوسط العراقي الموحد والجامع لكل القوميات والاثنيات بعيدا عن الطائفية والعرقية.

وأثنى فهمي على جهود النخبة الرياضية في تأسيس نقابة للرياضيين تدافع عنهم وتحقق اهدافهم بما يخدم القطاع الرياضي وينهض به.

من جانبه، تحدث الوفد الرياضي عن اهدافهم ومساعيهم لخدمة الرياضة واهدافها النبيلة بعيدا عن النظرة الضيقة.

وضم الوفد مجموعة من نجوم الرياضة والاكاديميين العاملين في الوسط الرياضي منهم: داوود العزاوي، جلال صالح، محمد محمود، مقداد هادي، طلال مدحت، د. اسماعيل الشيخلي، صبيح الضايف والست وداد عباس.

كما حضر اللقاء إلى جانب الرفيق رائد فهمي، كلا من الرفاق د.عزت ابو التمن وطلعت كريم ووسام الخزعلي اعضاء قيادة الحزب.

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