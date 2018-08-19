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رسمياً.. افتتاح طريق أربيل كركوك

تم افتتاح طريق أربيل كركوك، اليوم الاحد، بشكل رسمي، بمشاركة السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كوردستان.

وذكر مراسل شفق ان مراسم افتتاح الجسر رسمياً جرت اليوم، وتم افتتاح الطريق بين المحافظتين.

واضاف ان مسؤولين حكوميين من حكومتي اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية شاركوا في مراسم افتتاح الطريق.

وأوضح مسؤول في الشرطة الاتحادية أن “الطريق سيكون مفتوحاً أمام حركة المواطنين ذهاباً وإياباً”.

وكان مسؤول محور غرب كركوك، نوري حمه علي قد أعلن أمس السبت أن “جميع الاستعدادات استكملت لإعادة فتح الطريق”.

وأشار حمه إلى أن “نصب سيطرة مشتركة بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان، قرب جسر بردي”.

يشار إلى ان الطريق الواصل بين أربيل وكركوك تم غلقه قبل نحو 306 أيام، وذلك على خلفية أحداث 16 أكتوبر 2017.

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