روسيا وحربها الغير معلنه ضد الغاز القطري

بقلم : وهاب رزاق الهنداوي

ان المتتبع لماتقوم به روسيا منذ اكتشاف الغاز الطبيعي في قطر 1971 وقد تجل واضحا ان روسيا وهي الاولى عالميا وتليها ايران وبعدها قطرفملخص مايجري أن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم وتبلغ احتياطيا الغاز في قطر نحو 15% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم ولقد أرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في قطر بنسبة 17.9 % أي 5.8 مليار قدم مكعب حيث يعتبر هذا أعلى معدل توسع في منطقة الشرق الأوسط ويساهم حقل غاز الشمال بمعظم الإنتاج القطري للغاز،وقبل سنين قدم مشروع مهم تقوده قطر على مد انبوب للغاز الطبيعي يمتد من قطر عبر ايران وثم سوريا ومنها لاوربا وا ن هذا المشروع قد دق ناقوس الخطر لدى الساسه في روسيا ولهذا دأبت روسيا على اثاره المشاكل والازمات في الشرق الاوسط وان هذا المشروع الاستراتيجي الكبير قد يهدد مبيعات روسيا لاوربا وهي المسيطره بالكامل على السوق الاوربي فلا يعتقد عاقل ان تسمح روسيا بانشاء هذا المشروع ولذلك قامت بعرقلته بل ايقافه بكل الطرق انا هنا اعود للشرق الاوسط وما يسمى بالشرق الاوسط الجديد ومايحدث في سوريا بالتحديد هو الاساس في تدمير المشروع الكبير للغاز الطبيعي فهنا تجلى واضحا بنزول روسيا بكافه ثقلها العسكري في سوريا واخر ما وصلني بان سوريا فعليا تم السيطره عليها بالكامل وهنا اشير الى ان التصريحات الامريكيه الاخيره تثبت ما ذهبت اليه في تحليلي حيث ان امريكا قد تخرج من سوريا خاليه الوفاض واريد القول هنا انني لا ابرأء الامريكان من هذه الفوضى اذا ما عدنا لتصريح هنري كوسينجر وزير الخارجيه الامريكي حينا The Middle East will remain the biggest problem بان الشرق الاوسط سيبقى في فوضى لمده طويله جدا ولن تنتهي ان الشرق الاوسط الان ومستقبلا سيبقى في فوضى عارمه قد يتقلص الرقي والتطور ينتهي تاثيره في ظل وجود امريكا كمصدره للنفط