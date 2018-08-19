سارق دواخل السيارات يقع بقضبة شرطة دهوك

اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تمكن احدى مراكز الشرطة في مركز مدينة دهوك من القاء القبض على سارق الاموال والمسدسات واجهزة الموبايل من السيارات المركونة على الشوارع.

وقال مسؤول اعلام المديرية هيمن سليمان ان العديد من المواطنين يتركون ابواب سياراتهم غير مقفلة تهاونا منهم مما يشكل فرصة لاحد الشباب لسرقة محتوياتها من اموال واجهزة موبايل ومسدسات، مشيرا الى ان شرطة مكافحة الاجرام – مكتب خبات في مركز مدينة دهوك قامت بالقاء القبض عليه.

واوضح ان هذا الشاب دخل سيارة خاصة من نوع تاكسون وقام بكسر جرارها الذي كان يحتوي على 200 ولار و800 الف دينار وقام بصرف الاموال على ملذاته في الكافيهات والكازينوهات، مبينا انه بعد ذلك قام بالدخول الى سيارة من نوع مونيكا وقام بسرقة جهازي موبايل ومسدس واتفق مع شخص اخر على بيعه بمبلغ 1200 دولار الا ان الشرطة لم تدعه يكمل صفقته والقت القبض عليه.

وطالب المسؤول الامني جميع سائقي السيارات عدم ترك ابواب سياراتهم مفتوحة ابدا لعدم فسح المجال امام اللصوص لسرقة محتوياتها.