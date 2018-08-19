سوريا الديمقراطية لا تستبعد الانضمام إلى القوات الحكومية مستقبلا

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، الأحد، إن قوات سوريا الديمقراطية والتي تعد الذراع العسكرية للمجلس، قد تنضم بصيغة أو بأخرى إلى الجيش السوري في المستقبل.

وأوضحت أحمد في مقابلة تلفزيونية لشبكة “بي بي سي” اليوم، 19 آب، ان انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري قد يتحقق، عندما يتم الاتفاق على مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، مبينة أن “طرفي المفاوضات لم يتطرقا إلى قضايا الأمن بعد”.

وأكدت، أن المناطق النفطية في إقليم الجزيرة وشرق الفرات التابعة للإدارة الذاتية في شمال البلاد، ستظل تحت حماية القوات الكوردية إلى أن يتم حل الأزمة السورية.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد أرسل خلال الشهر الماضي، وفدين إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الحكومة السورية حول عدد من الملفات من بينها الخدمات والإدارة المحلية.

جدير بالذكر ان قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا تضم محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وأجزاء من محافظة حلب.