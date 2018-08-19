شعر شعبي … يل قِريت

يل قِريت
طيوف عُمرك
فزّه فزّه
وحَصّْنيتك
بالله وإسم الله
وغُفيتْ
وسوّرَيتك
ضِلع خوذه
وضِلع عوذه
وضِلع بيت
وعَلِّميتك تبدي بيه
وخطْوه خطْوه
تدوس عاليوجع بديت
وشَيِّميتك
والجرح مفتوح قصه
بكل حرف كل نقطه غِصه
ولاطويتك
ياعتيگ الخمّريتك
عشگ بدمومي وصِدِيَت
يازغير الكَبّريتك
صِفر يسره لصِفر صيت
وحتى من حلم اليخوفك
أَمّنيتك
وچم حِلم ميت بروحك
وكْ حييت
رُمح ضلعي وصار بيدك
رِده رِده
مچان عندي مچان
بگليبي المبيت
غَزوه
من غَزوات حبك
سَوْها
وإتذكّر هواك
إتذكر
شمالك نسيت
يالنسيت
عبد الكريم صالح العامري
اميركا پنسلڤينيا