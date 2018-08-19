قادة السنة يجتمعون مع بارزاني ويرجئون الانضمام للكتلة الاكبر

كشف تحالف المحور الوطني عن اجتماع لقيادته مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني باربيل.

وأعلنت قيادات سنية عراقية بارزة، الثلاثاء الماضي تشكيل تحالف سياسي أطلقوا عليه “المحور الوطني” من ست كيانات سياسية فازت كتلها بمقاعد في البرلمان الجديد.

وسادت خلافات في الأوساط السياسية العراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ بالتزامن مع زيارة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، وتوقعات بأن هدف الزيارتيْن يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وتسرّبت أنباء حول انشقاق في كتلة “النصر” بزعامة حيدر العبادي، بعد ترشيح فالح الفياض لرئاسة الوزراء بديلاً من العبادي، من جانب مجموعة قوى سياسية تسعى إلى إنهاء تحالف الكتلة الأكبر من دون أن يتولى العبادي ولاية ثانية.

وذكر بيان للتحالف، ان القادة خميس الخنجر، جمال الكربولي، اسامة النجيفي، احمد الجبوري وسليم الجبوري بحثوا مع بارزاني تشكيل الكتلة الاكبر والبرنامج الحكومي القادم واليات اختيار رئيس الحكومة.

واضاف البيان ان الخنجر اكد ان اولويات البرنامج الحكومي هي الضابط والمعيار الرئيس لتحالف المحور والقيادة الكوردية للانضمام للكتلة النيابية الاكبر وتدعيمها.

وبحسب البيان، فان قادة المحور اكدوا ان من المبكر الاعلان عن دعم او الانضمام الى اي من الكتل المعلنة، مؤكدين ان المحور والقيادة الكوردية بانتظار اتفاق الكتل السياسية الكبرى الفائزة في الانتخابات لاعلان برنامجها وطرح مرشحيها بغية دراسته.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.