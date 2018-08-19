قادة عراقيون يجتمعون لبحث الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة

عقد اطراف سياسية فائزة في الانتخابات العراقية اجتماعا لبحث تشكيل الكتلة الاكبر التي تقع على عاتقها تشكيل الحكومة خلال 90 يوما.

ويحضر الاجتماع الذي يعقد بفندق بابل ببغداد، حيدر العبادي، ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وصالح المطلك، وقادة من الكتلة الوطنية.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

ويتسابق قطبان لتشكيل الكتلة الاكبر، يتكون الاول من تحالف سائرون، النصر، الوطنية، الحكمة، بينما يشمل الثاني، الفتح، دولة القانون وكتل اخرى.

وفي الوقت نفسه تجتمع قوى سنية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لبحث الانضمام لاحد الاقطاب.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاحد، مصادقتها على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وسادت خلافات في الأوساط السياسية العراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ بالتزامن مع زيارة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، وتوقعات بأن هدف الزيارتيْن يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وتسرّبت أنباء حول انشقاق في كتلة “النصر” بزعامة حيدر العبادي، بعد ترشيح فالح الفياض لرئاسة الوزراء بديلاً من العبادي، من جانب مجموعة قوى سياسية تسعى إلى إنهاء تحالف الكتلة الأكبر من دون أن يتولى العبادي ولاية ثانية.

وبحسب النتائج المصادق عليها، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

وللحزب الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعدا، وللاتحاد الوطني 18 مقعدا.

وأعلنت قيادات سنية عراقية بارزة، الثلاثاء الماضي تشكيل تحالف سياسي أطلقوا عليه “المحور الوطني” من ست كيانات سياسية فازت كتلها بمقاعد في البرلمان الجديد، التي ستملك فيه اكثر من 50 مقعدا.