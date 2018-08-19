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قريلان: يتعهد بالثأر من تركيا بعد هجوم سنجار

اكد القائد الميداني لقوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكوردستاني، مردا قريلان، ان مقاتلي الحزب سيثأرون للهجوم الجوي الذي قامت به تركيا في سنجار واسفر عن مقتل القيادي زكي سنجاري.

وقال قريلان في خطاب لماقاتلي العمال الكوردستاني، اننا “ندين هذا الهجوم الجبان وسنثأر له وليعلم الشعب الكوردي والمجتمع الايزيدي ان دم الشهيد زكي لن يذهب سدا، وسنثأر من الدولة التركية المتأمرة، ليعلم الكل هذه الحقيقة”.

وقد وجه قريلان تعازيه الى الشعب الكوردي والمواطنيين الايزيديين وقال، ان “الشهداء لا يموتون وسنقوم بتتويج كفاح ونضال الشهداء بمرحلة النصر، هذا هو قسم نضالنا، مثلما تم تأسيس جيش كامل على خطى نضال الشهيد (عقيد) وبدأت مرحلة جديدة من الكفاح، فان شهداء شهري تموز واب سيكون لهم نفس الدور في مستقبل نضالنا.

ا.ح

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