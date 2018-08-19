كتلة النصر: تحالفنا متين والعبادي مرشحنا لا غيره

اعلن حسين العادلي المتحدث باسم ائتلاف النصر، تماسك تحالفه واتفاقه على ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال العادلي في بيان، “كتلة النصر متينة وموحدة في سياساتها، وانها متفقة على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء ولا يوجد مرشح غيره”.

واشار الى ان “النصر مشروع سياسي وطني يتبى الاصلاح واعادة بناء الدولة ومؤسساتها بما يضمن تجاوز محطات الفشل والفساد وارتهان الارادة”.

واكد العادلي ان “المباحثات متواصلة لتشكيل الكتلة الاكبر برلمانيا والتي تقع على عاتقها مسؤولية الحكم بما يلبي طموحات الشعب ومصالح البلاد العليا في هذه المرحلة الخطيرة”.

ويعقد اجتماع، مساء اليوم في فندق بابل ببغداد اجتماع بين حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم واطراف اخرى لبحث تشكيل الكتلة الاكبر.

بينما اعلن مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجود اتصالات بين القانون والفتح والحزبين الكورديين و المحور الوطني وسط حديث لاعلان الكتلة الأكبر يوم غد الاثنين.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.