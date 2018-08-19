كوردستان تعلن تحرير فتاة ايزيدية بعد 4 سنوات من اسر داعش

اعلنت مديرية تحرير المخطوفين الايزيديين في دهوك باقليم كوردستان، السبت، عن تحرير فتاة ايزيدية بعد اسر دام لاكثر من اربع سنوات بيد تنظيم “داعش”.

وقال مسؤول مكتب المديرية حسين القائدي في تصريح صحفي، ان فتاة ايزيدية تدعى (منال خلات) من مواليد 2000 تم اسرها في 3 آب 2014 مع اسرتها من قبل تنظيم “داعش”، موضحا انه بعد العديد من المحاولات التي بذلتها المديرية مع الاشخاص الذين يتعاونون معها تم تحرير هذه الفتاة.

واضاف القائدي ان مساعي المكتب مستمرة ويعمل على امكانية تحرير الاشخاص الذين سقطوا اسرى بيد “داعش” عام 2014.

ووفقا لاحصاءات مديرية شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة اقليم كوردستان فانه لبداية شهر اب الجاري مازال هناك 3102 شخصا اسرى بيد تنظيم “داعش”.