(للفرس السنة دولة – طاجكستان).. (وللفرس الشيعة- ايران)..(فمن حقنا كشيعة عرب دولة)

بسم الله الرحمن الرحيم

الارتباط بين القومية والمعتقد الديني المذهبي.. اسس كثير من الدول بالعالم.. وكان ذلك عامل بالحفاظ على الاستقرار والسلام الدوليين في كثير من مناطق العالم.. والحفاظ على الخصوصيات.. بل وبعض الدول تعطي خصوصية لكل قومية داخلها.. فدراليا كسويسرا مثلا.. ونجد مثلا (الفرنسيين يرتبطون بالكاثوليكية.. والانكليز بالبروتستانتية، والاسبان بالكاثوليكية.. الخ).. ولكن ان حصل وان كانت قومية معينة ترتبط (بمذهب دون اخر) مع وجود اقلية (من نفس القومية من مذهب اخر، ولديها منطقة جغرافية تمثل فيها اكثرية) يحصل صراع ومجازر داخلية بشعة.. لذلك تم معالجة كثير من هذه المظاهر اما عن طريق الفدراليات او استقلال تلك الاقليات بدول لها..

فقد دفعت المعاملة الرديئة والتمييز والإهانة الذي لاقته بعض الأقليات في دول متعددة الثقافات إلى تعريف القومية ليس على أساس هذه الدول بل على أساس مدى الولاء لثقافة الفرد المنتمي لهذه الأقلية ولا سيما اللغة والمعتقد المذهبي .. ولم تحظى سياسات الاندماج القسري بشعبية تذكر..

(فالتشيع ارتبط بالعرب.. وهيمن عليه الفرس اليوم.. لفقدان الشيعة العرب لدولة) و(التسنن ارتبط بالفرس.. وهيمن عليه العرب.. لامتلك العرب السنة لدول).. فصحاح اهل السنة هم من الايرانيين في معظمهم.. ورجالات الشيعة المقدسين هم (عرب).. واضطهد الشيعة العرب عبر تاريخهم على الهويتين معا.. (فاضطهدوا على اساس مذهبي لانهم شيعة من قبل الانظمة العربية السنية).. (واضطهدوا على اساس قومي ايضا.. فشكك باصولهم مرة هم جاءوا مع الجاموس من الهند.. ومرة هم ايرانيين عجم.. ومرة هم جاءوا مع البعران من الجزيرة).. وفي الاهواز اضطهد الشيعة العرب ايضا على اساس قومي..

والشيعة العرب (اقلية بالمحيط العربي السني الاقليمي).. وكذلك الشيعة العرب بمنطقة العراق (هم اقلية بكوردستان، واقلية بالمثلث الغربي).. وهم فقط اكثرية بوسط وجنوب منطقة العراق.. وفي الاحساء والقطيف اكثرية فقط بهذه المنطقة الشرقية، ولكن هم اقلية بعموم السعودية (ذي النزعة السنية).. وفي الاهواز (الشيعة العرب مضطهدين على اساس قومي من قبل الفرس المهيمنين على حكم ايران، والمحتلين لارض الاهواز)..

(فاذن البيئة الجغرافية للقوميات نجدها ترتبط بالمذهب السائد لها).. بالمقابل (استقل من نفس القومية من مذهب اخر بدولة).. لتحقيق الاستقرار والامن الدوليين.. فمثلا جمهورية اذربيجان (ذات اكثرية شيعية جعفرية) وهم اتراك اذاريين.. وتركيا دولة سنية.. وهم اتراك بغالبيتهم ويحكمون تركيا.. (اذن ما الضير ان يتأسس للشيعة العرب دولة لهم بمنطقة اكثريتهم) ليتوقف نزيف دماءهم ومسخ ثقافتهم وهويتهم..

فالتراث السني العربي.. يهمش التراث الشيعي العربي..

لذلك مهما يتكلمون عن الليبرالية السياسية والاقتصادية التي كانت تريد المساواة الدستورية بين كل الناس في كل الحقوق والواجبات.. فهذا لن يتحقق اذا لم تحترم المكونات والاطياف بحقها بدول لها مستقلة لها.. وبعد ذلك يتم تطبيق الليبرالية والديمقراطية.. والمساواة بين المواطنين..

ولكن ان تبقى دول قومية.. تنظر الى جماعة ما على أنها مركز كل شيء، وجميع الآخرين يوزنون ويرتبون بعدهم. (فمثلا ينظرون للعراق هويته العربية قومية عربية.. وبعدها ياتي الكورد والتركمان.. الخ عرقيا).. (والسنة العرب ياتون اولا ثم ياتي بعدهم الاخرين) فهذا ولد حروب قومية ومجازر عرقية .. وصلت لابادات للكورد واليزيديين والمسيحيين والشيعة التركمان والشيعة العرب والشبك وغيرهم.. عبر عقود من تاريخ العراق كدولة اسستها بريطانيا بخرائط الشرق الاوسط القديم..

(ونتيجة لاتساع نطاق ثقافة سنية عربية.. أصبحوا يرون طرق مجتمعهم باعتبارها الطرق السليمة للتفكير والشعور والعمل ولهذا السبب فإن الاستعلاء العرقي اصبح لا يمكن تجنبه من قبلهم.. . إنه يعطي السنة شعورًا بالانتماء والكبرياء والرغبة في التضحية من أجل خير السنة والجماعة.. لتكون كوارث بلغت حد التطرف .. لامكانية السنة العرب من البطش بالاخرين لعدم امتلاك تلك الاطياف دول مستقلة لهم.. فولد كل ذلك التطرف (القومي المذهبي)..

(وكل ذلك سبب التحيُّز والتعصب ورفض الآراء الآتية من الثقافات الأخرى بل واضطهاد الجماعات الأخرى. والتعرض للثقافات الأخرى وكل ذلك لا يمكن التغلب عليها كلية أبدًا. كون الاقليات تتحكم بها (دول ذات اكثرية مذهبية قومية دون اخرى).. و(إن الهوى الأيديولوجي وهوَسْ التمركز الإثني العرقي والخيال الشخصي تقود إلى تزييف الوعي التاريخي والاستغراق في تعظيم التاريخ العرقي المصطفى على حساب الأمانة العلمية والمصداقية الفكرية.).. السؤال (هذا يمارسه من وضد من؟؟ اذن تمارسه الاكثرية ضد الاقليات).. وهذا يتطلب تطبيق الفدراليات او الاستقلال الكامل لهذه الاطياف للحفاظ على نفسه من سياسات (الصهر العرقي، او الابادة)..

(فالاستعلاء العرقي، التمركز الإثني، المركزية العرقية أو الاستِعراقية.. هو اعتقاد إنسان بأن أمته أو الجنس الذي ينتمي إليه الأحسن والأكثر اتساقًا مع الطبيعة. يشير إلى الاعتقاد بأن جماعة الفرد هي الأفضل بين كل الجماعات، وأن الحكم على الآخرين على أساس أن جماعة الفرد هي مرجع هذا الحكم إيماناً بالقيمة الفريدة والصواب التام للجماعة التي ينتمي إليها والترفع عن الجماعات الأخرى إلى حد اعتبارها نوع من غير نوع جماعته).. وكل ذلك يمكن الحد منه وتجنبه.. باعطاء الاطياف حقوقها بالاستقلال او الفدرالية..

فالاستعلاء (السني العربي) على الشيعة العرب.. ولد كوارث..

ويذكر بان الدعوة لقيام دول للشيعة العرب بالمنطقة .. ليس لقيام دول دينية شيعية.. بل دول لتحمي المكون الشيعي العربي .. فلماذا للفرس دولة سنية (طاجكتسان).. ودولة فارسية شيعية (ايران)؟؟ لماذا للسنة العرب عشرين دولة سنية عربية.. والشيعة العجم لديهم دولتين (جمهورية اذربيجان، وجمهورية ايران).. والاتراك لديهم عدة دول باسيا الوسطى اضافة لتركيا.. فلماذا يحرم 45 مليون شيعي عربي من حقهم بدولة لهم بالمنطقة.. بالمقابل نجد دولة قزمية كقطر لها حق دولة .. ويحرم عشرات الملايين الشيعة العرب بحقهم بدولة..

وردا لمن يتخوف من قيام دولة (دينية شيعية).. ننبه.. بان التطرف المذهبي يقوم على اساس اضطهاد طائفي لمذهب دون اخر بالدول المركزية.. اي التطرف الديني يحصل بالدول ذات الاطياف المتنافرة.. فالاحزاب الدينية المحسوبة شيعيا برزت بالعراق (نتيجة اضطهاد للشيعة بمنطقة العراق)..

ولمن يرفض (قيام دولة للشيعة العرب) بدعوى (الطائفية) نسال.. اليست الطائفية حصلت بظل وحدة العراق وقتل مئات الاف الشيعة العرب على الهوية والتفجيرات، وقبل عام 2003 قتل مئات الاف الشيعة بزجهم بحروب ذات نزعة طائفية.. فالسؤال (لو كان للشيعة العرب دولة) هل كانت ستكون هناك حرب ايران او حرب الكويت او قتل على الهوية.. او وصول البعث والدكتاتورية الصدامية او احزاب اسلامية فاسدة موالية لايران نتجت نتيجة وحدة العراق البائس.. الجواب بالطبع لن يحصل ذلك..

ونحذر من (شرائح تحولت من التشيع للتسنن.. فاصبحوا اكثر خطرا على الشيعة العرب من السنة وداعشهم).. فيرفضون استقلال الشيعة العرب بدولة لهم .. ويعادون التشيع والشيع بصورة صدامية.. وكذلك نحذر من (شرائح تخلت عن التشيع.. الى العلمانية).. جزء من هؤلاء اصبحوا ايضا خناجر مسمومة.. فينظرون باستعلاء على باقي الشيعة العرب .. مع وجود (شرائح شيعية اصبحوا علمانيين.. واصبحوا اليوم اكثر المدافعين عن حقوق الشيعة العرب بالاستقلال)..

(فالركون للعقل والمنطق والضمير الانساني المجرد الذي يشعر البشر بعضهم باحاسيس بعضهم البعض الاخر.. يركنون الى ما يمليه عليهم الانسانية.. بان يدافعون عن حقوق الاخرين بحقهم بالحياة والاستقلال بخصوصياتهم).. فقد وجد احد الملحدين من اصل يهودي امام حائط المبكى باسرائيل.. فقيل له كيف وانت ملحد.. تتواجد بامكان تمارس بها الطقوس اليهودية.. فكان جوابه.. (انتماءي لاسرائيل انتماء مكوناتي.. فاليهود هم قبيلتي التي انتمي لها) .. اي انتماء المكوناتي .. هو من اسس دول.. لتصبح بعد استقرار ذلك المكون بدولة له.. مطمئنا.. لتدخل الليبرالية والعلمانية ليتقبلها المنتمين لهذا المكون.. برحابة صدر.. في وقت كانوا من الصعب يتقبلون ذلك بمرحلة كانوا مضطهدين ويشعرون بعدم الاطمئنان من المكونات الاخرى قبل استقلالهم..

فكلنا نعلم ان (الاسلام السني هم اكثر من مليار سني بالعالم) وهؤلاء كالشيوعية لا يؤمنون بوطن ولا حدود جغرافية.. فكيف سوف نواجه (الطوفان السني) كشيعة عرب.. ان لم تكن لنا دول تحمينا .. بالمقابل ولاية الفقيه والفكر الاخوني ليس لدولتهم حدود ويتدخلون بشؤون الامم لدرجة الغزو الفكري بمسخ العقول.. نتج عنها مخاطر ابتلاع ايران للشيعة العرب بالكامل.. ومسخهم وافقادهم هويتهم ووجودهم وجعلهم مجرد مرتزقة لولي الفقيه وثرواتهم تسخر لمصالح ايران القومية العليا.. كل ذلك لان الشيعة العرب يفقدون دولة خاصة بهم..

بالمحصلة هناك مكون شيعي عربي وهناك مكون كوردي.. وهناك مكون سني عربي.. شئنا ام ابينا هذه الحقيقة .. يجب التعامل معها.. باقامة الفدراليات للمكونات الثلاث.. ليطمئن كل مكون من شرور المكونات الاخرى..

فمشكلة العراق مبنية على (دين رسمي.. وقومية رسمية.. ومذهب يعتبر نفسه سائدا مدعوما من ارث تاريخي عباسي واموي وعثماني.. واغلبية المحيط الاقليمي العربي السني.. ومذهب اخر يعتبر نفسه المهيمن لانه اكثرية بحدود منطقة العراق في وقت هو اقلية بكوردستان واقلية بالمثلث الغربي ونقصد الشيعة).. .. هذا كله ترك العراق في مأزق.. فلا ينفع معه ديمقراطية ولا علمانية واستحالة المفهوم الوطني .. فهذه البيئة ولدت الولاء الخارجي لاثبات هويته الجزئية.. (فحتى يثبت بانه شيعي عليه ان يوالي ايران، واذا يثبت هويته السنية يوالي مصر او تركيا او السعودية، او يثبت هويته القومية العربية يوالي دول عربية على حساب العراق).

كل ذلك جعل العراق (محتل من قبل ايران).. فعلا وقولا.. بظل وحدة العراق المركزي.. بدلا عن (حكم الطغيان السني العربي) قبل عام 2003.. (فكأن الشيعي العربي اما يحكمه سني عربي طائفي عنصري، او ايراني فاشي يمسخ الشيعة والتشيع ببدعة ولاية الفقيه).. (فاصبحت اليوم.. حكومات بغداد تصريف اعمال محلية نصبها الاحتلال الايراني كما نصب هتلر حكومة فيشي فلا تتصورون ان تقوم هذه الادارة المحليه باخذ قرار بعيد عن طهران).. وهذا شعور الراي العام الشيعي العربي بالعراق للوضع الحالي.. وبظل وحدة العراق المركزي .. وفقدان الشيعة العرب اقليم.. اصبح تقوده مرجعيه ايرانيه وتدير شؤون الشيعه وتدير مراقدهم الايرانيين ايضا.. فاوجدوا مرجعيه تتحكم بالشيعة العرب.. ويكونوا ايرانيين).. حتى وصل بشيعة يعتقدون بان (اذا لم نغير المذهب او يخرج رجل دين شيعي عربي.. ليس ايراني لينقذهم) فان الوضع يزداد سوء فوق سوء..

فالخبث و الحقد الايراني على الشيعة العرب ليس له حدود.. فالايرانيين كانوا يعيشون بسلام وصناعة وزراعة واستقرار عندما كان العراق يدمر بالحصار بالتسعينات… ايران والايرانيين كانوا يعيشون بسلام وصناعة وزراعة عندما كان الارهاب يفتك بالعراق.. ايران والايرانيين كانوا يعيشون بسلام وصناعة وزراعة عندما كان العراق يقاتل داعش.. فلماذا يريد الايرانيين العراق ايضا ان يعيش بدمار وحروب وازمات عندما يفرض حصار على ايران؟؟

ونحذر بان (الوعي الشيعي العربي.. يحتاج للنضوج والثورة على الموروث الايراني.. والفاشي العربي معا.. ) (المتظاهرين من رفعوا شعار ثورة العشرين ، يتضح ضحالتهم وغباءهم وقلة المعرفة بتاريخهم)..

فننقل ما يكتبه احد المدافعين عن (حق الشيعة العرب بكيان سياسي مستقل لهم) :

(هل تعلم ما هي ثورة العشرين الذي يتفاخر بها جهلا وغباء..؟ بعض المتظاهرين.. ألم أقل أن المتظاهرين لا يمتلكون وعي سياسي ..!!ثورة العشرين هي (نكسة العشرين).. هي البذرة الأولى للإسلام السياسي ولبن الأساسي لنشوء الكيان الحوزوي الذي انبثق منه كل المنظمات والحركات الاسلامية الراديكالية الأصولية الشيعية إلى أن جاءتنا بولاية الفقية الدموية ..

نكسة العشرين قامت على جماجم شعب وسط وجنوب.. بعدما ان وضعتهم المرجعية في فوهة المدافع البريطانية، من أجل أن تهدر الدماء وتقطع الاشلاء حتى يكره الشيعة العرب.. الإنكليز سلامة على دينهم هذا ما صرح به صاحب الفتوى المرجع الشيرازي..

نكسة العشرين قزمت من شأن أبناء وسط وجنوب.. ووضعتهم في خانه ضيقه او بوتقة صغيرة اسمها عراق سايكس بيكو وجاءت بملك غريب عن أرض الرافدين لكي يكون ملك على العراق.. نكسة العشرين هي من زرعت المذهبية التي تأسست عليها الدولة العراقية الحديثة واطلقت عنان الطائفية حتى كرست في أروقة الدولة ومؤسساتها الحكومية بصورة رسمية,, والكثير من المصائب التي اصبتنا من هذه الفتنة ، نكسة العشرين هي التي مزقت جغرافية الشيعة العرب بين عدة دول (العراق والسعودية وايران).. بدل وحدتهم بكيان سياسي واحد.. ويأتي بطران يتفاخر بيه عن جهل وقلة معرفة ودراية بتاريخ مكونه.. فيا عالم اقرأوا ابحثوا .. تعبوا انفسكم وحالكم .. لاتظلون مستمعين للدجالة مثل الخراف التي تنقاد لراعيها ليذبحها)..

ونحذر (صدام والسنة كانوا يقتلون على الحكم..).. اما شيعة ماما طهران بالحكم بالخضراء ببغداد.. فهؤلاء يقتلون بوحشية على المال والسلطة.. السلطة لايران.. وفتات المال لهم .. وأكثره لايران).. صدام ظهر بالاعلام .. مع البعثيين في اجتماع .. وقال لهم لا تتعجبون بعد 500 سنة سوف يحكم احفاد احفادكم مثل العباسيين.. حكموا لمئات السنين.. اي (السنة كانوا كيف يفكرون كيف يبقون بالحكم لقرون).. اما شيعة ماما طهران (فيفكرون كيف يضمون ميزانيات مالية ضخمة لهم ولعوائلهم .. واحفادهم.. لـ 500 عام مقبلة)؟؟

وهذا كله يوجب تطبيق الفدراليات الثلاث للمكونات لتشعر بالاطمئنان ويضعف استغلال المحيط الاقليمي بالتدخل بشؤونه الداخلية وبشؤون المكونات العرقية والمذهبية.. فالمحيط الاقليمي يدرك بان (الاطياف بالعراق سوف تستقوي بعضها بالعامل الخارجي الاقليمي ضد الاطياف الاخرى).. لذلك تصر على وحدة عراق سايكيس بيكو.. الذي هو مثرامة كبرى لملايين من الشعوب التي اخضعت لكيان مسخ باسم العراق من قبل بريطانيا وفرنسيا ببداية القرن الماضي ..

فعليه يجب العمل على جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم.. وتفك وصايتها السياسية عن المكون الشيعي العربي.. وكذلك استقلال وسط وجنوب باقليم مستقل يجعل الشيعة العرب يديرون انفسهم بانفسهم بعيدا عن مخاوفهم من المكونات الاخرى.. وهذا وحده يحمي الشيعة العرب من (المطرقة السنية العربية،ـ ومن سندان ايران ومليشياتها واطماعها وخبثها)..

ونذكر بان (ايران تنرعب من استقلال الشيعة العرب) بوسط وجنوب (باقليم فدرالي موحد لهم).. لانه يجاور اقليم الاهواز الذي يقطنه الشيعة العرب .. والذي تحتله ايران .. ومنتفض ضد الوجود الايراني.. بالاهواز.. ومن يقول ان (ايران في حالة استقلال الشيعة العرب باقليم وسط وجنوب) تهيمن عليه ايران، نرد (ايران تهيمن على العراق كله بظل وحدة العراق المركزي) وليس (بظل الفدرالية).. وتذكروا ايضا (بان ايران تضطهد الشيعة العرب بالاهواز) .. فاذا كان الشيعة العرب تستطيع ابتلاعهم ايران (فلماذا تهيمن بالقوة على الاهواز وبقمع ابناءه)؟؟ فايران تهيمن على العراق عبر المركزية كما ذكرنا.. وليس عبر الفدرالية.. فالفدرالية هي قطع ليد ايران بالعراق .. تكسر وجودها بين الشيعة العرب انفسهم..

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واخير يتأكد للشيعة العرب.. منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم