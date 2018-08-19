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لوموند: نحو 3 آلاف داعشي أعادوا هيكلة أنفسهم بعد 2017 بحزام بغداد ومناطق خارجها.. هذا ما يريدون فعله

أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها نشرته السبت (18 آب 2018)، بما أسمته “العودة الجديدة” لتنظيم داعش إلى العراق، مبينة أن نحو 3 آلاف عنصر من التنظيم لا زالوا ينشطون، وقد قاموا بإعادة هيكلة أنفسهم في منطقتين بالبلاد تمهيداً لتكرار اسلوب سلفه القاعدة والذي يركز على الهجمات.

وأوضحت الصحيفة، أن “مسلحي التنظيم الإرهابي يزرعون من جديد الرعب والارتباك بين السكان، في البلدات والقرى القريبة من مدينة الطارمية ويستهدفون المدنيين وقوات الأمن، ويختبئون في البساتين الكثيفة والمنازل المعزولة حيث يمكنهم إعادة تركيب خلاياهم”.

وتابعت “لوموند” قائلة، إن “مسلحي تنظيم داعش يتحركون في المنطقة عبر خلايا سرية صغيرة، من دون إظهار أي شيء يوحي بانتمائهم إلى التنظيم، ويأخذون الفدية من بعض المواطنين، مكررين سيناريو حرب العصابات الذي انتهجه تنظيم القاعدة في العراق عام 2010، حيث استمر المسلحون لفترة في ممارسة نفوذهم على مناطق معينة دون السيطرة عليها، وينفذون هجمات ضد المدنيين”.

ولفتت “لوموند” إلى أنّ “تنظيم داعش أعاد هيكلة تنظيم صفوفه عبر فرعين مستقلين: الأول موجود في الطارمية ولكن أيضاً في حزام بغداد غرب ديالى وتكريت أو الجزء الغربي من الموصل وتل تلعفر في شمال العراق.

ويتألف بحسبها من نحو ألف (مسلح) ينتمون غالباً إلى أجهزة الأمن التابعة لتنظيم داعش أو خلف الكواليس، وبالتالي لا تعرفهم قوات الأمن ولا السكان”.

أما الفرع الثاني، فيتشكل، وفق الصحيفة، من “الفلول أو البقايا ويتألفون من حوالي 2000 مقاتل من جنود الظل، 99 في المائة منهم عراقيون، وتعرفهم قوات الأمن العراقية، وينشطون في أربعة مثلثات للموت: جبال حمرين، التي تعدُ أوكاراً تقليدية للجهاديين، وتمتد على طول محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، ومنطقة سامراء باتجاه الجنوب، التي يمر عبرها طريق كركوك إلى بغداد السريع، والذي يعتبر هدفاً للكمائن والاختطافات. فضلاً عن المناطق الصحراوية حول البعاج والأنبار في الغرب، على طول الحدود مع سوريا”.

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