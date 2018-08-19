محافظ كركوك يعلن عن فتح نقطتين جمركيتين مع اقليم كوردستان

أعلن محافظ كركوك وكالة ركان سعيد الجبوري يوم السبت عن فتح منفذين جمركيين بالمحافظة مع إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا ان المنفذين سيعظمان موارد الدولة للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة ان الجبوري بحث اليوم مع وفد ممثلا عن رئاسة مجلس الوزراء والعمليات المشتركة , افتتاح نقاط للتدقيق الجمركي على الطريق الرابط بين كركوك السليمانية وكركوك أربيل , وإعادة فتح طريق كركوك أربيل بعد اكمال الاستعدادات كافة .

وأضاف البيان ان “الوفد ضم عبد الرزاق اليعقوبي واللواء الركن عبد الحسين محمد حسن مدير هيئة العمليات في قيادة العمليات المشتركة , واللواء شاكر كوين قائد المقر المسيطر لقيادة الشرطة الأتحادية في محافظة كركوك وعددا من القيادة الأمنية”.

واردف البيان انه “جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية إعادة فتح طريق كركوك أربيل تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وفق التفاهم والتنسيق الذي تم بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بما يضمن تسهيل حركة المسافرين والمرضى وتنشيط الحركة التجارية , الى جانب فتح نقطتين للجمرك واحدة باتجاه أربيل وأخرى باتجاه السليمانية بما يعظم موارد الدولة بنسبة 5% من قيمة البضاعة و1% للمحافظة التي هي بحاجة للدعم والأسناد بما يسهم في توفير موارد مالية لأمارها وتطوير واقعها الخدمي ,ومساهمته بتوفير الف فرصة عمل وتنشيط للحركة التجارية”.

وتابع البيان انه “تقرر فتح النقطتين خلال الأيام القادمة بعد ان يتم توفير كافة المستلزمات الضرورية للعمل وتحديد المواقع التي اختيرت للعمل”.