مسؤول يكشف نقاط الاتفاق بعمل السيطرة المشتركة بين أربيل وكركوك وموعد الغاء منفذ الصفرة

افاد مدير شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت يوم السبت ان الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة والاتحادية ينص على عدم تدخل أي قوة عسكرية في عمل السيطرة المشتركة على الطريق الرئيس الرابط بين أربيل ومحافظة كركوك.

وقال اللواء طلعت وهو رئيس الوفد المفاوض للإقليم لاعادة فتح الجسر بين أربيل وكركوك في تصريح متلفز، ان “الخطوة الأولى تتمثل باننا وضعنا سيطرة مشتركة للتفاهم اكثر وانهاء ما خلفته احداث 16 أكتوبر من تباعد واحقاد تمهيدا لتطبيع الأوضاع اكثر”، مردفا بالقول ان “أي شخص صادر بحقه مذكرة القاء قبض سواء من كوردستان ام من الحكومة الاتحادية سيلقى القبض عليه في السيطرة”.

وأضاف ان “السيطرة مشتركة من أربيل الى كركوك مسؤولية الاتحادية وبالعكس مسؤولية الاسايش الشرطة المحلية في إقليم كوردستان”.

وزاد بالقول ان “أي قوة عسكرية سواء من الحشد الشعبي او غيرها لا تتدخل بعمل السيطرة ولا تقترب منها ومن يبقى على السيطرة فقط الشرطة الاتحادية وشرطة واسايش إقليم كوردستان، وهذه القوات ستشرف على السيطرة”، مبينا ان “أي قوة عسكرية سواء من الإقليم او من الحكومة الاتحادية لا تتدخل بعمل السيطرة”.

وتابع اللواء طلعت انه “حاليا فقط السيارات الصغيرة، وحافلات السائحين تستطيع العبور من على الجسر”، مؤكدا انه “بعد عيد الاضحى ستعبر الشاحنات من الجسر المؤقت شريطة الا تزيد حمولتها على 64 الف كغم”.

وأشار الى ان الوفدين قد بحثا في اجتماعاتهما قضية توحيد التعرفة الجمركية من منافد إقليم كوردستان، منوها الى انه بعد توحيد التعرفة سيتم الغاء منفذ الصفرة في محافظة ديالى.