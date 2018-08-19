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مسرور بارزاني يحدد “أهم شرط” للحليف في الحكومة المقبلة

قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، إن اقليم كوردستان لا يؤيد ولا يرفض اي جهة عراقية، مشيرا الى أن تنفيذ الدستور هو معيار دعم كوردستان لاي طرف في تشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود، بحسب وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضافت أن الجانبين أكدا خلال لقائهما في العاصمة الامريكية واشنطن على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين القوات الأمنية والبيشمركة من جهة وبين القوات الأمريكية من جهة اخرى في محاربة الإرهاب.

وأشار بارزاني ورود الى ضرورة إحداث تغييرات في طرق محاربة الإرهاب وذلك بالتركيز على تعزيز مصادر المعلومات الأمنية والعسكرية.

وتمكنت قوات البيشمركة خلال السنوات الأربع الماضية وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من دحر تنظيم داعش وانتزاع مساحات واسعة من قبضته

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