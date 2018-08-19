مصدر: الصدر يصل بغداد والمالكي يعتزم اعلان الكتلة الاكبر خلال ساعات

أفادت مصادر مطلعة، السبت (18 آب 2018)، بوصول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الى بغداد، فيما أشارت الى أن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يعتزم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، خلال ساعات.

وكشف مصدر سياسي في حديث أن “المالكي ينوي اعلان تشكيله الكتلة الأكبر، التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، يوم غد الاحد”، مبيناً أن “اتفاقاً حصل قبل قليل وتمّ التوقيع لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح بالاضافة الى نواب من قوى سياسية تمثل المكونات الأخرى”.

وفي غضون ذلك، أفاد مصدر مطلع، بـ “وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى بغداد”.

وقال المصدر إن “الصدر وصل مساء اليوم الى بغداد، في زيارة غير معلنة” دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.