مصرع شخص واصابة آخر باول حادث بعد اعادة فتح جسر بردي

بعد ساعات من اعادة فتح الجسر الرابط بين محافظتي كركوك واربيل عند جسر بردي، دعست سيارة عائلة متكونة من اربعة اشخاص وتسببت بمصرع احد افرادها واصابة اخر بجروح

وقال المتحدث باسم شرطة مرور اربيل فاضل حاجي انه بعيد اعادة فتح الطريق بين اربيل وكركوك صباح اليوم قامت سيارة بدعس عائلة متكونة من اربعة اشخاص، مبينا ان الحادث تسبب بمصرع احد افرادها واصابة آخر بجروح.

واضاف حاجي ان الحادث وقع قرب مفترق طرق قوشتبة عندما كان طفل يقود سيارة حمل من نوع تويوتا بيك اب ودعس عائلة متكونة من اربعة اشخاص، لافتا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق بعد القاء القبض عليه.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بين العاصمة العراقية بغداد وعاصمة إقليم كوردستان العراق أربيل اليوم (الاحد)، إعادة فتح جسر التون كوبري -بردى- الذي يربط محافظتي كركوك وأربيل، بعد اغلاق استمر حوالى عام إثر تفجير كبير في تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي.

وفجر جسر التون كبري، خلال اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، لوقف تقدم القوات الحكومية التي استعادت آنذاك مدينة كركوك المتنازع عليها، ردا على استفتاء اجرته حكومة الأقليم بهدف الاستقلال عن العراق.

وتنتشر قوات الشرطة الاتحادية على الطريق الرابط بين كركوك (250 كيلومتر شمال بغداد) وناحية التون كوبري، وأقامت حاجزا امنيا للتدقيق في القادمين باتجاه كركوك.

في المقابل، اقامت القوات الكوردية حاجزا مماثلا لتفتيش المتجهين إلى اقليم كوردستان.