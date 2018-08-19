مصرع قائد ميداني مهم للحوثيين في جبهات القتال

قتل المشرف العام لقوات الحوثيين على جبهة “ميدي حيران، في مواجهات مع القوات اليمنية بمديرية حيران، بمحافظة حجة، شمال اليمن

وقالت مصادر عسكرية إن القيادي “صلاح الخموسي”، المشرف العام على جبهة “ميدي حيران” قتل في مواجهات مع القوات الحكومية أثناء تحريرها مركز مديرية حيران في حجة

وتمكنت القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من فرض سيطرتها على معظم مناطق مديرية حيران ومركزها في حجة يوم الخميس، إضافة إلى السيطرة على الطريق الاسفلتي الرابط بين محافظات “حجة وصعدة والحديدة”

وبحسب المصادر فإن “الخموسي” كان قد عين مؤخراً لجبهة حيران ميدي، بعد ان كان المشرف العام لمديرية المحابشة .