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مكتب المالكي يعلن موعد تشكيل الكتلة الاكبر ويحدد اطرافها

اعلن مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن تشكيل الكتلة الاكبر يوم غد الاثنين عبر خمسة اطراف.
وقال هشام الركابي في تغريدة على حسابه بتويتر، “اتصالات بين القانون والفتح والحزبين الكرديين و المحور الوطني والحديث عن الإعلان عن الكتلة الأكبر غدا”.
واعلن الحزبان الكورديان الرئيسان وتحالف المحور الوطني بعد اجتماع لها اليوم باربيل التنسيق لتشكيل الكتلة الاكبر، وتشكيل حكومة مقبلة وفق اتفاق سياسي، من دون تحديد ملامحه الكاملة.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
ويعقد على الطرف المقابل اجتماع، جمع حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم واطراف اخرى لبحث تشكيل الكتلة الاكبر.

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