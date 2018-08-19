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مكتب لجنة العمل المشترك في سيدني يناقش الخطة العملية لدعم الحراك الشعبي في العراق

عقد مكتب لجنة العمل المشترك لمنظمات الجالية العراقية مساء الجمعة 17 آب الجاري اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة في التضامن مع الحراك الشعبي والاحتجاجات المستمرة في محافظات عديدة من وسط وجنوب العراق .

بالاضافة الى حضور الاجتماع من اعضاء المكتب تم التواصل تلفونيا مع من تعذر عليهم الحضور لالتزامات اخرى.

وقرر المكتب القيام بالخطوات التالية:

١/ تسليم المذكرة التضامنية الإحتجاجية للجنة العمل المشترك ، التي اعدت باللغة العربية والكوردية والإنجليزية، الى السفارة والقنصلية العراقية في أستراليا.

٢/ تسليم المذكرة الى اعضاء البرلمان والمسؤولين وممثليات المنظمات الدولية ومكاتب حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بجميع دوائرها المعنية بهذا الشأن .

٣/ التحضير الى الوقفة التضامنية لأبناء الجالية العراقية من خلال مهرجان كبير ينقل أصوات كل مكونات المجتمع العراقي ويبعثها برسالة عراقية واحدة الى الداخل العراقي والى مجتمعنا الاسترالي العزيز .

٤/ دعوة أجهزة الاعلام والصحافة العراقية والعربية والمحلية والعالمية الى تسليط الضوء على الحركة الاحتجاجية والكشف عن الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المشاركين فيها .

عن / الدائرة الإعلامية .

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