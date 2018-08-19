هل أغتيال ألأمام علي وألشهيد عبد ألكريم ؛كان صدفة}؟؟

ألفترة ألتي حكم فيها ألأمام علي وعبد ألكريم قاسم ؛كانت أربعة سنوات وبضعة شهور في ألعراق ؛حقق فيها أمام ألحكمة في خلافته أنجازات كبيرة على ألصعيدين ألديني وألأنساني ومنها 1 -ألأنتخاب ألمباشر من قبل ألمسلمين في ألمسجد ألنبوي ألشريف؛خلافا لما حصل في تولية ألخلافاء ألثلاثة {أبو بكر وعمر وعثمان }؛ حيث شمل مجموعة صغيرة من ألمسلمين بعدد أصابع أليد؟؟ 2-جميع ألذين تمردوا عليه أعطاهم ألفرصة للتراجع عن مواقفهم لحقن دماء ألمسلمين ؛وحاورهم لشهور عديدة عسى أن يمنع ألقتال ألبيني بين أبناء ألملة ألواحدة ؛وتصبح هدفا لأعداء ألأمة ألأسلامية ألفتية؟؟.ولكنهم أبوا ذلك ؛مما أدى ألى مقتل عشرات ألألوف من ألطرفين ؛مما سهل لأحفاد ابو لهب وأبو جهل وأبو سفيان ؛أن يسلطوا سيوفهم ورماحهم على ماتبقى من ألمؤمنين ؛وقتلوهم شر قتلة ؛واستلمها أبن أكلة ألأكباد ؛معاوية ؟؟ألذي قال أبيه ؛ {وألذي يحلف به أبو سفيان ؛لاجنة ولانار ؛تلقفوها يابني أمية؟؟ .3-طاردوا أحفاد رسول ألله { ص} تحت كل حجر ومدر ؛ومنعوا عنهم ألعطاء ومعاقبة من يساعدهم ماديا أو معنويا ؛وأكملوا {صفقة ألقرن؟؟؟} كما يحدث ألآن ؛بقتل حبيب رسول ألله {ص }في مجزرة كربلاء؛ ومايحث ألآن من جرائم يندى لها ألجبين ؛ضد شعوب أليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من دول ألعالم ألأسلامي ؛على يد أحفادهم ؛حكام ألسعودية وألأمارات ومصر وألسودان وألمغرب ؛بالتعاون مع ألكيان ألصهيوني وألأمبريالية ألعالمية ؛نسخة معدلة لجرائم ألحجاج بن يوسف ألثقفي في ألعراق . 4- لم يترك ألأمام علي قناطير مقنطرة ؛ولم يسلم أموال ألمسلمين لعائلته ومؤيديه؛بل أستشهد ودفن بثيابه ؛في منطقة صحراوية في ظهر ألكوفة؛ لازرع فيها ولاضرع ؛في صحراء ألنجف.ألشاعر يقول {موت ألتقي حياة لاأنقطاع لها ومات ناس وهم في ألناس أحياء} .فأين معاوية وحلفائه ؛وما حصدوه ؛أنها نار جهنم ؛ولعنة ألله عليهم وملائكته وسائر ألمسلمين وألثوار في مشارق ألأرض ومغاربها .5-ألشهيد ألراحل عبد ألكريم قاسم .تجمعت عليه كل ألقوى ألشريرة{ أمريكا وبريطانيا ؛ والدول ألقومجية وألبعثية ممثلة بعبد ألناصر قائد معركة ألأنتصار في حزيران عام 1967 ؟؟ألذي كان نائما في بيته وجيشه تائه في صحراء سيناء وعبد ألحكيم عامر قائد ألقوات ألمصرية ؛كان بأحضان عشيقته برلنتي ؟؟. أستطاعت فيها ألقوات ألأسرائيلية؛أن تحتل أراضي ؛ ثلاثة دول عربية{مصر ؛سوريا وألأردن} ؛في ستة آيام!!ولازالت محتلة ألى يومنا هذا ؛وأبتلعت فلسطين ألكبرى {من ألنهر الى ألبحر ؟؟}؛ وكعادة ألمهزومين ؛اخذ عبد ألناصر وألقومجية ؛يشنون ألهجمات؛ ويحيكون ألمؤمرات ؛ضد ألثورة ألتي قادها ألشهيد قاسم؛وكانت أبوا ق ألدعاية ألتي تنطلق من أذاعة صوت ألعرب ألتي يذيعها ألمهرج أحمد سعيد ضد حكومة ألثورة ؛بينما وقف عبد ألناصر يحرض على ثورة تموز ؛ويهرج بأن {عبد ألكريم لايجري في عروقه دم عربي} ؛ألذي شارك في معارك فلسطين في دير قاسم وغيرها ؛ورفض ألأنسحاب من ألأراضي ألتي حررها ؛حتى أرغم على ألأنسحاب من قبل حكومة نوري ألسعيد ألعميلة للغرب ؟؟ وشكل جيش ألتحرير ألفلسطيني ؛وزودهم بالمال وألسلاح وقال في أحدى خطبه {فلسطين لايحررها ألا أبنائها }؛ولكن ألفلسطينيون بدلا من رد ألجميل ؛شارك بعض منهم مع القوات ألمتأمرة ؛ألتي هاجمت وزارة ألدفاع في شباط ألأسود عام 1963؟؟.6-خصص أربعة ملايين دينار لمساندة ألشعب ألجزائري ؛في نضاله ضد ألأحتلال ألفرنسي ألبغيض ؛وهذا ماجاء على لسان صالح مهدي عماش ؛الذي قال عند دخولنا ألى ألدفاع ؛وجدنا صكا بمبلغ مليونين دينار لدعمهم كدفعة أولى ؛وأمر بتخصيص مليونين أخرى في مرحلة مقبلة ؛موقعة من قبل ألشهيد قاسم بقلمه ؛وكانت على ألطاولة في غرفته؟؟.تماما كما يفعل ألشرفاء والقديسين ؛يدافعون عن ألفقراء والمجاهدين في مشارق ألأرض ومغاربها ؛وقف ألشهيد كمثله ألأعلى ألأمام علي ؛ ضد ألطغاة ودعم ألفقراء وحمايتهم .وعادت حليمة ألى عادته ألقديمة .فأحلاف قريش من ألأمويين وأنصارهم وقفوا ضد ألفقراء وألمستضعفين وألمؤمنين ؛ كما أسقطوا ألتجربة ألعلوية ألفريدة في حينها!! ؛وقف كل ألطغاة وألعفالقة وأرباب ألسوابق؛ ضد تجربة ألشهيد ؛فقتلوه في شهر رمضان وهو صائم ؛كما أغتالوا من قبل رمز ألحق وألعدالة ألأمام علي في شهر رمضان ؟؟ ؛لم يترك ألشهيد قاسم؛قصورا ولا أموالا ؛ في بنوك ألغرب وألأردن ؛كما حصل بعد سقوط ألصنم ؛حيث تم نقل مئات ألملايين من ألدولارات من قصور أبن ألعوجة عن طريق ساجدة خير ألله وبناتها ألى بنوك ألأردن ؟؟ لم يعين داحي باب خيبر ؛اولاده ولاأقاربه أمراء على ألأمصار كما فعل بني أمية وبني ألعباس ومن لف لفهم ؟؟بقي شقيق ألزعيم نائب ضابط عبد أللطيف ؛يتنقل بدراجته ذهابا وآيابا ألى بيته ؟؟.ألتاريخ لم ينصف مفجر ثورة ؛تموز ؛الذي حرر ألعراق من حلف بغداد ؛واشعل ثورة صناعية وخدمات سكنية وصحية للشعب ألعراقي ؛ووزع على ألفقراء وألفلاحين ألأراضي ؛وألبيوت ؛وما حصلنا عليه من ألقومجية هي ألهزائم وتدمير ألبلدان ؛وتحويلها ألى مستعمرات صهيونية محتلة ؛ترفع شعارات هزيلة ؛وتستسلم للعدو؛من أجل أن تبقى على كراسي ألحكم؟؟وشهد شاهد من أهلها {حسن ألعلوي ؛ألبعثي ألمخضرم في كتابه رؤيا بعد ألعشرين}.يقول ألعلوي ؛أنتهى عبد ألكريم قاسم ؛وحكمت ألعراق حكومات وحدوية متعاقبة متواصلة ؛ماهو شكل ألمستقبل ألذي توقف عليه أنتصارنا على عبد ألكريم قاسم ؟؟.عربي ألمستقيل يواجه اليوم جنود أسرائيلين على باب بيته يحتسون أكواب البيرة أمام دار ألنجادة ألتي تطوعت مرة للجهاد ضد عبد ألكريم قاسم؛والعلم ألأسرائيلي يرفرف بنسيم هادئ مقابل ألمقاصد ألأسلامية ؛ألتي شمرت عن سواعدها في مواجهة ألشهيد قاسم ؛وعربي ألمستقبل يمر في شارع من شوارع ألقاهرة ألعربية تحت ألعلم ألأسرائيلي .وقد يكون ألمار بطلا من أبطال ألكفاح ضد قاسم .وعربي ألمستقبل عاش في جرش حين جزر ثلاثون الف فلسطيني وتصلبت عيناه على مشاهد صبر وشاتيلا كما نقلتها ألأقمار ألصناعية . ولم نقرأ قصيدة عربية لفزعة؛ كتلك ألتي واجهت عبد ألكريم قاسم؟؟. أنظمة ألموت ودعاة ألأقليمية ألجديدة ألتي خرجت ألى ألأمة ألعربية ؛قومية على صفحات ألجرائد ؟؟؛بينما تمارس أبشع صور ألعنصرية وألطائفية ؛لكي تكون ألوحدة من جديد لقمة ألجياع وشرف ألمهزوم وكبرياء ألمحتل ..د.عبد ألحميد ذرب