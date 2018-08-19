هيئة حقوق الانسان الكوردستانية تطالب المواطنين الالتزام بالتعليمات بشأن الاضاحي

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان، مواطني الاقليم الالتزام بالتعليمات الصحية اثناء ذبح الاضاحي في عيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم الهيئة محمد كومشيني، في تصريح للصحفيين اليوم، ان عيد الاضحى مناسبة دينية واجتماعية كبيرة للتقارب بين المواطنين والتخلص من الاحقاد والاحن التي تمثل بداية لكل سوء، مطالبة الموطنين فيما يخص تقديم الاضاحي الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم ذبح الاضاحي امام انظار الاطفال كونها تسبب لهم تأثيرات نفسية.

واعربت الهيئة على لسان المتحدث باسمها ان يكون حلول عيد الاضحى اساسا لعودة السلم والاستقرار في المنطقة وان تقوم الاطراف السياسية بتوحيد خطابها ليدافعوا عن حقوق الناس بسلة واحدة في الحكومة العراقية الجديدة.

ويحتفل المسلمون يوم 21 اب الجاري بحلول اول ايام عيد الاضحى ويقوم الناس ، كعرف ديني بتقديم الاضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمعارف بشكل متساو.