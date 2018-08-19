4 كتل تعلن تشكيل “نواة” الكتلة الاكبر

اعلنت كتل سائرون، النصر، الحكمة والوطنية عن تشكيل ما اسموه بنواة للكتل الاكبر في البرلمان العراقي.

وقالت الكتل في بيان عقب اجتماع لقادتها ببغداد، “بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى الى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة”.

واضاف “وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الاخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة”.

وتابع تحالف الاطراف الاربعة، “ان هذا التحالف العابر للطائفية والذي يرفض المحاصصة بكل اشكالها عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع ابناء شعبنا ويسعى الى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين الى تقديم دماء جديدة من ابناء بلدنا ليساهموا بادارة الدولة خلال المرحلة المقبلة”.

ويأتي هذا بينما اعلن مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجود اتصالات بين القانون والفتح والحزبين الكورديين و المحور الوطني وسط حديث لاعلان الكتلة الأكبر يوم غد الاثنين.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.