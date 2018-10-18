مجلس امن كوردستان يعلن اعتقال عصابة تهريب النفط‎

اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال مجموعة تقوم بتهريب النفط.

واوضح المجلس في بيان ان المجموعة تتكون من ستة اشخاص تقوم بسرقة وتهريب النفط.

ووفقا للبيان انه في اطار حملة لتطبيق القانون من اجل مواجهة الفساد ومكافحة التدخل في الاملاك العامة واستنادا الى قرار للقاضي انطلقت حملة للاجهزة الامنية ومديرية الاسايش العامة تم اعتقال عصابة تمارس سرقة وتهريب النفط تتالف من اربعة اشخاص مدنيين وعنصري اسايش.

واشار الى ان المعتقلين يتم التعامل معهم وفقا للاجراءات القانونية، مبينا انه بعد استكمال التحقيقات سيتم حسم قضيتهم من قبل المحاكم المختصة.

ولفت البيان الى ان مجلس امن الاقليم يطمئن الجميع انه من اجل سيادة القانون سيستمر باداء واجباته وتسهر اجهزته الليالي ولن يسمحوا بالتجاوز على الملك العام والمواطنين.

واكد ان اي شخص او جهة تقوم بخرق القانون سيواجهون بالقانون وسيتلقون عقوباتهم القانونية.

ورأى البيان ان من الضروري ان تقوم الاجهزة الامنية في المحافظات والمناطق المختلفة الاخرى في الاقليم بتطبيق القانون وان تتعامل بشكل متساو مع الذين يمارسون التسليب والذين يخرقون القانون ويؤون المهربين والفاسدين.