آسايش أربيل يحرر شاباً خطفه أفراد حماية قوباد طالباني

حررت قوات الآسايش في أربيل، اليوم الخميس، شاباً تم اختطافه من قبل عناصر حماية قوباد طالباني.

وأفاد مصدر خاص لـ (باسنيوز)، أن عناصر حماية قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ونجل الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، أقدموا في سيارتين على اختطاف شاب كوردي يدعى (رشاد جبار خيلاني)، واقتادوه إلى منزل قوباد طالباني، قبل أن تحرره قوات الآسايش.

وأوضح المصدر، أن قوات الآسايش وجهت تحذيرات حادة لعناصر حماية قوباد طالباني بأن أربيل ليست بالمكان الذي يجري فيه اعتقال الناس واختطافهم وفق الرغبات الشخصية وبدون قرار قضائي، وطالبتهم بعدم تكرار هكذا أعمال وتصرفات مرة أخرى، مشددة أن أي شكوى بالصدد على أي شخص سيواجه بالإجراءات القانونية والقضائية.

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