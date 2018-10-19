أربيل تستكمل مواجهة الفيضان وترصد حالة “سيئة” بزراعة الخضر والفواكه

أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس عن اتخاذها التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية حدوث فيضان خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال طاهر عبد الله نائب محافظ اربيل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع القائممقامية انه “تم استكمال التحضيرات والاستعدادات اللازمة لمواجهة اي احتمال قد يقع”.

ودعا سكان العاصمة الى الحفاظ على نظافة مجرى المياه وعدم القاء الاشياء فيها التي قد تتسبب بحدوث الفيضانات.

ولفت عبدالله الى رصد حالة “سيئة” وهي استخدام المياه الثقيلة في زراعة الخضر والفواكه، مشددا على ان المحافظة ستواجه هذه الحالة.

واضاف انه “نعمل على توفير مصدر للمياه للفلاحين، والحيلولة دون اللجوء الى تلك الحالة السيئة جدا والتي لها تبعات على الصحة”.

واشار نائب محافظ اربيل الى رصد حالتين فقط بما يخص الزراعة بالمياه الثقيلة وانه سيتم منعها ومحاسبة اي فلاح يقوم بذلك، داعيا المواطنين الى التعاون مع السلطات المحلية والتبليغ عن مثل هكذا حالات.