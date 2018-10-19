البنك المركزي يسوي ارصدة المصارف المفتوحة بفرعيه باقليم كوردستان

اعلن البنك المركزي العراقي يوم الخميس ان توجهه لتسوية دفعة جديدة من ارصدة المصارف المفتوحة في فرعي البنك المركزي / أربيل والسليمانية التي نشأت عن إيداعاتها النقدية، في حين تتم تسوية المبالغ التي منشؤها الصكوك.

وقال البنك في بيان انه بناءً على الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان، فقد تم في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ دفع مبالغ كبيرة بالدينار والدولار الى المصارف المفتوحة حساباتها في فرع البنك المركزي / أربيل لتسوية ارصدتها الدائنة في الفرع.

واضاف البيان ان البنك المركزي بصدد توزيع مبالغ جديدة لتسوية جميع الأرصدة التي اودعت مبالغها نقداً، فيما تتم لاحقاً تسوية الأرصدة التي نشأت مبالغها عن إيداع الصكوك، علماً ان معظم المصارف كانت قد قبلت تلك الصكوك خلافاً لتوجيه حكومة الإقليم وفرعي البنك / أربيل والسليمانية.

وتابع البيان ان البنك المركزي يؤكد ان الأرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان مرتبطين بوزارة المالية في الإقليم.