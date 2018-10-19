الحزب الديمقراطي يسمي مطالب الكورد بحكومة عبدالمهدي: 5 لاغير

حدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مطالب الكورد للمشاركة في حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة.

وقال سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني خلال ندوة على هامش معرض اربيل الدولي للكتاب “الكورد يرون استحقاهم في الحكومة الجديدة نائب رئيس الحكومة، ووزارة سيادية، اضافة الى معايير خاصة تضمن المشاركة في القرار”.

واضاف، “ان الكورد يرون ضرورة تشكيل مجلس اتحادي ومجلس سياسيات ستراتيجية، وهي مهمتها مراقبة الاداء الحكومي التنفيذي جنب البرلمان”.

وقال ميراني، “تشكيل حكومة تكنوقراط مستقل لن يكتب لها النجاح، فالاحزاب المشاركة في الانتخابات وفازت بها تريد المشاركة في العمل الحكومي وصنع القرار في البلد”.